Apple виплатить користувачам мільйони доларів

Американська компанія Apple виплатить користувачам 95 млн доларів за судовим позовом. Сплативши гроші, компанія має намір домовитися з позивачами, повідомляє Обозреватель.

Як пише GSM Arena, Apple звинувачували в некоректній рекламі сервісної програми Apple Care. У судовому позові зазначалося, що реклама вводила людей в оману.

Судовий процес тривав із 2016 року. У позовах користувачі вказували, що реклама послуги AppleCare говорила про те, що користувач отримає ремонт або заміну "яблучного" пристрою, в еквіваленті новому гаджету за тими ж характеристиками. У позові зазначалося, що Apple в деяких випадках заміняла апарати, що не підлягають ремонту на відремонтовані екземпляри.

На свій захист адвокати Apple стверджували, що позивачі не можуть довести, що названі проблеми з пристроєм були викликані відремонтованими деталями. Також юристи говорили, що вираз "еквівалент нового" не обов'язково означає, що воно дійсно нове.

Але після тривалих судових розглядів Apple компанія погодилася виплатити 95 млн доларів США, щоб завершити процес.

Apple виплатила студентці в США мільйони доларів компенсації після того, фахівці з ремонту iPhone злили в мережу її відверті фото і відео з телефону, який вона віддала в ремонт.