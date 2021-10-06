Сі Цзіньпін не приїде на зустріч G20

Bloomberg з посиланням на обізнані джерела стверджує, що голова КНР Сі Цзіньпін не будете особисто брати участь в саміті G20 в Римі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Китайські дипломати поінформували офіційних осіб країн G20 про те, що голова Сі Цзіньпін наразі не планує особисто бути присутнім на саміті в Італії в цьому місяці" , - розповіли агентству джерела.

Відзначається, що дане послання було передано на зустрічі посланців G-20 у Флоренції в минулому місяці. За даними співрозмовників агентства, причиною є заходи Китаю по боротьбі з COVID-19, що включають обов'язковий карантин для мандрівників, що повертаються в країну.

Як підкреслює агентство відсутність на саміті голови КНР зробить досягнення істотних угод з питань, які будуть підійматися на саміті, складнішим. Проведення саміту "групи двадцяти" намічено на 30-31 жовтня в Римі.