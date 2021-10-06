Іран закрив небо для ВПС Азербайджану

Відносини між Іраном і Азербайджаном почали псуватися після старту азербайджансько-турецьких навчань, за інформацією Al Arabia Іран закрив повітряний простір країни для літаків ВПС Азербайджану, повідомляє Газета.ru.

Зростання напруженості між державами триває протягом тижня. За даними ЗМІ, представник Тегерана «застеріг Азербайджан від стратегічних помилок».

Також повідомляється, що Азербайджан зі свого боку оголосив про закриття в Баку представництва духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.