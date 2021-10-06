З "чорного списку" офшорів прибрали три країни

Рада Європи виключила Сейшели, Домініку та Ангілья зі списку країн, які не бажають співпрацювати з Європейським Союзом у сфері податкової звітності. Про це йдеться в пресрелізі Ради Європи, повідомляє Ліга.Фінанси.

У "чорному списку" залишаються дев'ять юрисдикцій: Американське Самоа, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США і Вануату.

Сейшели, Домініка та Ангілья тепер включені в т.зв. сірий список (Додаток II) країн, які поки не дотримуються всіх міжнародні податкових стандартів, але взяли на себе зобов'язання впроваджувати принципи належного податкового управління.

До "сірого списку" додано Коста-Ріку, Гонконг, Малайзію, Північну Македонію, Катар і Уругвай.

При цьому з нього виключені Австралія, Есвантіні та Мальдіви, які провели всі необхідні податкові реформи.

У Додатку II залишилася Туреччина, яка взяла в лютому поточного року зобов'язання налагодити автоматичний обмін податковою інформацією з країнами-членами ЄС, поки не достигнули значного прогресу.

Вперше Рада Європи склала "чорний список" офшорів у грудні 2017 року і в нього входило 17 юрисдикцій. Список переглянули в березні 2019 року, а після його почали переглядати двічі на рік.

В ЄС постійно моніторять близько 70 юрисдикцій. Як відзначають в Раді Європи, вже 49 країн провели необхідні податкові реформи, щоб відповідати критеріям ЄС.

Відносно юрисдикцій з "чорного списку" можливе застосування санкцій, зокрема, заборона на отримання грантів ЄС і фінансування програм з коштів Євросоюзу.