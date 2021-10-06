В Європі ініціюють розслідування стрибка цін на газ

П'ять країн Європейського союзу мають намір з'ясувати причини рекордного стрибка цін на газ в Європі. Про це у вівторок, 5 жовтня, говориться в спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції, яке опублікував журналіст Bloomberg Хав'єр Блас у Twitter, повідомляє Кореспондент.

У заяві сказано, що "слід зрозуміти чому поточні газові контракти європейського ринку виявилися недостатніми".

Країни також закликали встановити загальні для Європи правила за обсягами запасів газу, щоб пом'якшити стрибки цін. Крім того, вони запропонували підвищити координацію при покупках з метою поліпшення загальних позицій.

У документі наголошується, що це спільна заява міністрів економіки та фінансів вищезазначених країн.