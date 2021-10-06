Таких цін на газ в історії України ще не було: у "Нафтогазу" вартість злетіла до 38,5 грн

В Україні на енергетичній біржі вартість газу злетіла до рекордних в історії відміток. "Нафтогаз" пропонує купувати підприємствам блакитне паливо за ціною в 38,5 грн за куб у жовтні. Це призведе до величезних витрат бізнесу на енергоресурси та зростання цін, повідомляє Обозреватель.

Важливо зазначити, що тарифи для населення від "Нафтогазу" залишаються на рівні менш як 8 грн за куб. Бізнес же може купити газ за 38,5 грн, тоді як ще кілька місяців тому ціна становила всього близько 15 грн.

Злетіли ціни також і для комунальних підприємств, виробників тепла та гарячої води. Все це сукупно призведе до зростання витрат на виробництво товарів. Як розповів Артем Ремпен, операційний директор компанії GR Agro. Далеко не кожен постачальник в умовах, що склалися, погоджується постачати блакитне паливо бізнесу. Наприклад, у Дніпропетровській області, як говорить Ремпен, було всього три варіанти, і користуватися можна тільки тим газом, за який уже заплатили (розширити обсяг не вийде).

Ціни "Нафтогазу" для промисловості злетіли. Джерело: "Нафтогаз-Трейдинг"

Газ використовують для елеваторів аграрії, на заводах з його допомогою працюють печі, опалюються приміщення, сушиться продукція тощо. І подорожчання блакитного палива неминуче призведе до зростання цін, але про це пізніше.

Причина такого зльоту – обмеження поставок із боку російського "Газпрому". Він відмовився від додаткових потужностей української газотранспортної системи і спровокував дефіцит блакитного палива в Європі. Крім того: