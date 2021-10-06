Президент Тайваню заявила про китайську загрозу

Президент Тайвань Цай Інвень заявила про загрозу для всього світу, у разі, якщо Китай захопить острів. Як відомо, десятки військових китайських літаків зону протиповітряної оборони Тайваню, повідомляє РБК-Україна.

Як пише The Guardian, за її словами, Острів прагне миру, але якщо його демократія і спосіб життя опиняться під загрозою, Тайвань зробить все можливе, щоб захистити себе. Вона закликала інші країни "зрозуміти цінність співпраці з Тайванем" проти більш широкої загрози, що виходить від Пекіна.

"Вони повинні пам'ятати, що, якщо Тайвань впаде, наслідки будуть катастрофічними для світу в регіоні і системи демократичних альянсів" , - зазначила лідер Тайваню.

Цай Інвень каже, що Тайвань вже є суверенною державою, яка не бажає конфліктів.

"В умовах майже щоденних вторгнень Народно-визвольної армії наша позиція залишається незмінною: Тайвань не піддається тиску, але і не стане авантюристом, навіть якщо він отримає підтримку з боку міжнародного співтовариства" , - сказала вона.

За її словами, небагато країн офіційно визнають Тайвань, і це змусило тайванців формувати неофіційні партнерства і угоди, робити внесок в міжнародні організації в якості недержавної сторони.

"Якщо ця лінія буде порушена силою, це призведе до порушення міжнародної торгівлі та дестабілізації всієї західної частини Тихого океану. Іншими словами, нездатність захистити Тайвань, буде катастрофою не тільки для тайванців; це перевернуло б архітектуру безпеки, яка забезпечувала мир і винятковий економічний розвиток в регіоні протягом семи десятиліть" , - сказала вона.

Автор: Наталья Скороход