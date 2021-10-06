В "ЛНР" "порушили справу" проти Саакашвілі

Окупанти з "ЛНР" "відкрили справу" проти Саакашвілі. Його звинувачують в тому, що він нібито привіз на Майдан в кінці 2013 року міфічних "грузинських снайперів". Про це заявила окупаційна "прокуратура ЛНР", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Справу" проти Саакашвілі "завели", як сказано в повідомленні, "за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також вбивстві двох і більше осіб, вчиненого загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі".

Найманці використовують застарілий міф про "грузинських снайперів", яких Саакашвілі нібито запросив до Києва в кінці 2013 року, щоб "влаштувати перестрілку" між учасниками Революції Гідності та бійцями "Беркута".