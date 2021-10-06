У Києві приступили до будівництва метро на Троєщину

У Києві почали підготовку до будівництва метро на Троєщину. Його проводитимуть окремими ділянками в п'ять етапів, повідомляє Факти.ICTV.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід зв'яже лінію метро між двома берегами міста.

Зараз вже йде будівництво станцій метро на нижньому ярусі моста, а також на лівому березі - там метро буде проходити під землею. Будівельники споруджують два тунелі для майбутньої станції Райдужна.

Перша ділянка буде складатися з шести станцій з такими назвами:

Глибочицька (пересадка на станцію метро Лук'янівська зеленої гілки);

Подільська (пересадка на станцію Тараса Шевченка синьої гілки);

Суднобудівна;

Труханів острів;

Затока Десенка;

Райдужна.

Станції метро Суднобудівна, Труханів острів, Затока Десенка вже майже побудовані в основних конструкціях. Наступною стане станція мілкого залягання Райдужна, що на лівому березі столиці.

У березні Міністерство фінансів України повідомляло, що четверта лінія метрополітену, яка з'єднає кільцеву дорогу і житловий масив Троєщина, може бути побудована до 2024 року.

За даними Інституту Генерального плану Києва, до 2040 року метро на Троєщину буде налічувати 17 станцій, а ще через 20 років - 22 станції.