У Києві приступили до будівництва метро на Троєщину
У Києві почали підготовку до будівництва метро на Троєщину. Його проводитимуть окремими ділянками в п'ять етапів, повідомляє Факти.ICTV.
Подільсько-Воскресенський мостовий перехід зв'яже лінію метро між двома берегами міста.
Зараз вже йде будівництво станцій метро на нижньому ярусі моста, а також на лівому березі - там метро буде проходити під землею. Будівельники споруджують два тунелі для майбутньої станції Райдужна.
Перша ділянка буде складатися з шести станцій з такими назвами:
- Глибочицька (пересадка на станцію метро Лук'янівська зеленої гілки);
- Подільська (пересадка на станцію Тараса Шевченка синьої гілки);
- Суднобудівна;
- Труханів острів;
- Затока Десенка;
- Райдужна.
Станції метро Суднобудівна, Труханів острів, Затока Десенка вже майже побудовані в основних конструкціях. Наступною стане станція мілкого залягання Райдужна, що на лівому березі столиці.
У березні Міністерство фінансів України повідомляло, що четверта лінія метрополітену, яка з'єднає кільцеву дорогу і житловий масив Троєщина, може бути побудована до 2024 року.
За даними Інституту Генерального плану Києва, до 2040 року метро на Троєщину буде налічувати 17 станцій, а ще через 20 років - 22 станції.