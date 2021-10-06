Американський автогігант знайшов спосіб захопити ринок електрокарів

Найбільший американський автовиробник General Motors (GM) знайшов спосіб захопити зростаючий ринок електромобілів. Автогігант побудує до середини 2022 року центр з розробки та виробництва акумуляторів нового покоління. З його допомогою GM планує в найближчі кілька років знизити вартість акумуляторів на 60 відсотків, зробивши тим самим електрокари набагато дешевше, повідомляє "Лента.ру".

GM розробила багатомільярдну програму з переходу на електромобілі, для чого потрібно в тому числі поліпшити акумулятори. Будівництво нового заводу в Мічигані дозволить прискорити розвиток цієї галузі автомобілебудування. Компанія буде займатися розробкою і виробництвом батарей не тільки в Мічигані, але і в центрах в Огайо, Теннессі та інших штатах. Автовиробник розраховує, що прототипи нових батарей будуть готові вже до кінця 2022 року.

Висока вартість електромобіля обумовлена багато в чому дорожнечею акумулятора. На даний момент середня вартість акумулятора в електромобілі GM досягає приблизно 15 тисяч доларів, що становить 20-30 відсотків від загальної ціни машини. Якщо ж компанія здійснить задумане і знизить вартість батареї до шести тисяч, то за інших рівних на акумулятор буде доводиться 10-20 відсотків від загальної ціни машини.

Крім того, якщо вдасться зробити акумулятори потужніше, час їх зарядки менше, а термін служби довше, то у електромобілів буде більше конкурентних переваг перед машинами з двигуном внутрішнього згоряння, а автомобільна промисловість кардинально зміниться. Тому найбільші виробники автомобілів, серед яких Tesla, Volkswagen, Daimler (власник Mercedes-Benz), BMW, Toyota, інвестують мільярди доларів в цю область.