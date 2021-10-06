ЄС анонсував нову спільну угоду з НАТО

Євросоюз (ЄС) і Північноатлантичний альянс (НАТО) розроблять нову спільну декларацію до червня 2022 року - наступного саміту Північноатлантичного альянсу. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель в середу, 6 жовтня, повідомляє "Известия".

«Ми розробимо нову політичну декларацію з НАТО до саміту НАТО в червні 2022 року» , - йдеться в його заяві за підсумками першого дня неформального саміту ЄС в Словенії.

Також він розповів, що ЄС збирається розширити можливості діяти автономно в таких сферах, як оборона та економіка.

«Щоб стати більш ефективним і активним на міжнародній арені, Євросоюзу необхідно розширити свої можливості діяти автономно як економічна сила - через наш єдиний ринок, стандарти (клімат, енергетика, цифрова, промислова політика), а також у сфері безпеки та оборони ЄС» , - розповів Шарль Мішель.

Крім того, ЄС «зменшить залежність і досягне стійкості в таких областях, як енергетика, цифрові технології, кібербезпека, промислова політика, торгівля та зміцнення єдиного ринку».

Голова також пообіцяв, починаючи з жовтня, регулярно повертатися до цих питань у Єврораді.