Адвокат поділився планом звільнення Саакашвілі з в'язниці

Адвокат колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що його команда за допомогою громадського тиску на владу з вимогою помилувати політика хоче звільнити його з в'язниці, повідомляє Газета.ru.

Про це юрист розповів російським ЗМІ. Адвокат стверджує, що оскільки справи на колишнього главу держави було порушено з політичних мотивів, то і його звільнення стане політичним питанням.

«Все-таки Міша Саакашвілі - творець нової грузинської держави. Демократичні країни приймають його як політичного діяча, в Євросоюзі депутати і сенатори в США з ним зустрічаються» , - розповів юрист.

На його думку, на таке переслідування «Захід буде дуже чітко реагувати». Саломе Зурабішвілі, нинішній президент Грузії, буде зобов'язана відпустити його з в'язниці, вважає Басилая.