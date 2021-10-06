Курс валют НБУ на 6 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 6 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 5 жовтня, знизився до позначки 26.42 за 1 долар.

Євро подешевшав на 27 коп до 30.65 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 1 коп до 3.64 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 14 коп до 36.01 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 22 коп до 28.52 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 11 коп до 6.67 за 1 польський злотий.