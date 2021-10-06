Курс валют НБУ на 6 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 6 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 5 жовтня, знизився до позначки 26.42 за 1 долар.
Євро подешевшав на 27 коп до 30.65 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 1 коп до 3.64 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 14 коп до 36.01 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 22 коп до 28.52 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 11 коп до 6.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.424 400
|EUR
|євро
|30.653 600
|RUB
|рубль
|0.364 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.007 200
|CHF
|Швейцарський франк
|28.516 100
|PLN
|польський злотий
|6.666 900