Проблеми з реєстрацією документів на нерухомість: "Дія" дає збої

Українці скаржаться на неможливість подати будівельні документи на реєстрацію через додаток "Дія". При цьому, кажуть вони, служба підтримки тижнями не може вирішити проблеми. Зокрема, справа стосується декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будпаспорта, повідомляє UBR.

Паралельно з цим користувачі також відзначають і проблеми з подачею через ту ж "Дію" т.зв. повідомлень про початок виконання підготовчих робіт.

Також з'явилася інформація про те, що Центри надання адмінпослуг ( "ЦНАП") припинили прийом Декларацій за амністією в паперовому вигляді, так як "не знають, куди їх посилати", розповідають користувачі.

Відразу з'явилися шахраї

На цьому тлі активізувалися і шахраї, які під виглядом того, що "Дія" не працює, а самостійно подати документи в Держінспекцію архітектури і містобудування (ДІАМ) не можна, пропонують замовникам взяти на себе оформлення подачі паперів. Звичайно ж, не безкоштовно.

У свою чергу, як розповів глава ДІАМ Семен Кривонос, вони щодня отримують і опрацьовують кілька сотень заяв, а значить - "люди подаються". При цьому він все ж додав, що доцільніше звернутися безпосередньо в ДП "Дія" - до технічного адміністратора системи.

Що ж стосується паперових декларацій, зазначає Кривонос, то з 1 жовтня всім "ЦНАП" за постановою Кабміну №681 техадмінстратор повинен був надати доступ до електронної системи.

"Вони будуть приймати від людей в папері документи, далі сканувати в систему і передавати на розгляд в електронному вигляді нам", - сказав глава ДІАМ.

Затримки можуть бути пов'язані з ліквідацією ДАБІ

Як розповіли в Мінцифри, тут поки не бачать масових проблем з подачею заяв на порталі.

"Громадяни за наявності всіх необхідних даних і документів можуть отримати всі необхідні їм послуги, які представлені на нашому сайті. Команда порталу "Дія" кожен день працює над тим, щоб громадянам було легко і зручно отримувати всі будівельні послуги, які представлені на нашому сайті", - кажуть в прес-службі відомства.

Тут також відзначили, що реалізацією проекту займається Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством розвитку громад і територій. Портал "Дія" самостійно не підписує і не видає дозвільні документи.

Портал отримує встановлену законом документацію від заявника, перевіряє її в реєстрах і передає органам містобудування та архітектури або Держархбудконтролю для подальшого отримання послуг в сфері будівництва.

"У разі виникнення технічних проблем у конкретних користувачів на порталі працює служба підтримки, яка відповідає на всі запитання громадян, що стосуються подачі заяв. Ми кожен день займаємося удосконаленням професіоналізму нашої команди підтримки", - відзначають в "цифровому" відомстві.

При цьому в Мінцифри все ж додали, що затримки в середині вересня могли бути викликані ліквідацією Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) та організацією нового органу в сфері містобудування та архітектури - ДІАМ. В середині вересня працівники нової інспекції пройшли курси навчання по роботі в системі і були підключені до неї.

"У зв'язку з передачею функцій від Держархбудконтролю в ДІАМ послуги тимчасово були недоступні з 10 по 16 вересня, про що було розміщено відповідне повідомлення на сайті. Хочемо звернути увагу, що інших органів Держархбудконтролю це обмеження не стосувалося і в цей час послуги 101 децентралізованого органу були доступні користувачам цілодобово", - додали в Мінцифри.

У той же час, кажуть у відомстві, після ліквідації ДАБІ та початку роботи ДІАМ з 16 вересня "ЦНАП" могли відправляти документи в паперовій формі на адресу ДІАМ. З 1 жовтня "ЦНАП" надано доступ до Єдиної системи в сфері будівництва, і вони направляють в органи держархбудконтролю отримані від замовників документи виключно в електронній формі.

Нарікають на органи держбудконтролю

"Дія" тільки отримує інформацію від заявників, формує заявку та передає до відповідних органів. Тому, кажуть в Мінцифри, зволікання на порталі найчастіше викликані затримками з видачею документів з боку органів містобудування та архітектури і органів держархбудконтролю.

Також для усунення затримок реєстрації документів на початку вересня були розглянуті документи в порядку черговості їх надходження. Це істотно зменшило терміни розгляду, додають у відомстві.

"У разі виникнення питань з подаче ﻿﻿ ю заяв через "Дію", заявники можуть звернутися в службу підтримки і ваше питання буде вирішено в найближчі терміни", - відзначають в прес-службі.

На доказ того, що реєстрація йде зараз належним чином, в Мінцифри призводять свіжі дані за прийнятими заявками.

"Якщо подивитися статистику по декларації про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта, то з 13 вересня через портал "Дія" було подано 439 заявок на видачу такої декларації", - підкреслили в Мінцифри.

Збої можуть повторюватися

Перебої в роботі системи підтверджують нам і експерти. Але тут же додають, що "кидатися тапками" в сторону електронних сервісів в момент істотних реформ все ж передчасно.

"Дійсно, з огляду на наплив бажаючих отримати будівельний паспорт або декларацію про готовність об'єкта на підставі будпаспорта, останнім часом трапляються перебої з роботою систем. Але не забувайте, що через "Дію" ще можна подати заявку на сертифікати за класами СС2 і СС3, дозвіл на проведення будівельних робіт, повідомлення про початок підготовчих робіт та про початок безпосереднього будівництва на підставі будпаспорта. І це мова лише про будівельний сектор", - зауважила нам експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За її спостереженнями, найчастіші проблеми виникали протягом останніх двох тижнів з подачею заявки про початок робіт, з отриманням будпаспорта і декларації готовності на його підставі. І поки систему налагоджують, деякі проблеми ще можуть виникати.