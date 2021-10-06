Цукерберг відповів на звинувачення в жадібності Facebook

Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення, що соцмережа ставить прибуток вище безпеки користувачів, повідомляє РИА Новости.

У вівторок колишній топменеджер Facebook Френсіс Хауген виступила з викриттями на слуханнях в сенаті США, заявивши, що компанія ігнорувала дослідження про шкоду її продукції для дітей.

"У центрі цих звинувачень - уявлення, що для нас пріоритетом є прибуток, а не безпека і благополуччя (користувачів). Це просто неправда" , - написав Цукерберг в Facebook.

За його заявою, компанії "глибоко небайдужі" такі питання, як безпека і психічне здоров'я людей.

"Багато з цих заяв не мають ніякого сенсу. Якщо ми хотіли ігнорувати дослідження, чому ж тоді ми створили провідну в галузі програму для розуміння цих важливих питань? Якщо ми не дбали про боротьбу зі шкідливим контентом, чому ми найняли стільки людей, які зайняті цим?" , - вдався в риторичні питання Цукерберг.

Він додав, що його "засмучує", коли досягнення компанії представляють в поганому світлі, але Facebook "продовжить спроби все робити правильно". Він також повідомив, що попросив топменеджерів компанії зайнятися роботою, яка повинна показати публіці всі зусилля Facebook щодо забезпечення безпеки користувачів.

Хауген працювала в Facebook з 2019 року і таємно копіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень компанії, на основі яких газета Wall Street Journal опублікувала кілька викривальних статей. У травні Хауген звільнилася з Facebook, а у вересні подала анонімні скарги у федеральні правоохоронні органи, звинувативши соцмережу в тому, що та обманює суспільство про значний прогрес в боротьбі з ненавистю, насильством і дезінформацією в інтернеті.