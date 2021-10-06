Україна в НАТО та ЄС: посол нагадав ФРН її "темне минуле"

Посол України в Берліні Андрій Мельник заявив в інтерв'ю RND, що Німеччина зобов'язана допомогти його країні вступити до Євросоюзу і НАТО через «темні сторінки минулого», повідомляє Газета.ru.

Дипломат зазначив, що Україна знаходиться серед держав, які найбільше постраждали від злочинів нацистів. Однак він вважає, що Україна «все ще майже повністю відсутня в топографії німецької пам'яті». За словами Мельника, «величезні жертви» України все ще «ігноруються німецької політикою і громадськістю».

«Люди в Києві справедливо очікують від німецької політики, що, нарешті, будуть зроблені правильні висновки з цих темних сторінок минулого і Україну інтегрують як в ЄС, так і в НАТО» , - зазначив він.

При цьому посол позитивно відзначив участь президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера в пам'ятних заходах у Бабиному Яру. На його думку, цей жест став першим кроком на шляху до історичного примирення двох країн.