Коронавірус досі не під контролем - ВООЗ

Коронавірус все ще не під контролем, і пандемія далека до завершення. Про це заявила експерт ВООЗ по боротьбі з COVID-19 Марія Ван Керхове, повідомляє Кореспондент.

За її словами, минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 000 смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більшими. Це означає, що досі у світі немає контролю над вірусом.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але десь посередині ... ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця" , - зазначила вона.

Експерт каже, що в деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, як ніби (епідемія) повністю закінчилася" , - сказала Керхове.

При цьому вона додала, що смерть головним чином загрожує людям, які не були щеплені.