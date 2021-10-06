Що очікується на валютному ринку в середу

Три інтервенції поспіль довелося провести Національному банку у вівторок, щоб не зупинити, а лише загальмувати падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. І тим не менше, був встановлений новий річний мінімум - 26,396 гривень на покупку.

Нижче не пішли тільки тому, що Національний банк встав на покупку з великим ордером на рівні 26,395. Таке сильне і різке зміцнення національної валюти змушує експортерів поспішати з продажем, що ще сильніше збільшує тиск на долар. У той же час імпортери, бачачи, що долар дешевшає, намагаються тягнути до останнього, відкладаючи оплати контрактів і сподіваючись додатково виграти за рахунок курсової різниці. В результаті, зберігаються передумови для подальшого зміцнення гривні, і тільки від Національного банку залежить, як сильно сьогодні впаде долар.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,38/26,48 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок впала ще на 10 копійок: вранці «американця» продавали по 26,54-26,55 гривень, а до вечора - вже по 26,44-26,45 гривень. На готівковому ринку встановили черговий річний мінімум по долару. До того ж безготівковий і готівковий долар в черговий раз зрівнялися в ціні. Уже сьогодні долар може подешевшати ще сильніше: до обіду в Києві очікують продажі по 26,40-26,41 гривень.

Євро на ринку FOREX у вівторок не зміг продовжити зростання, яке почалося минулої п'ятниці, і опустився до позначки 1,1579 долара. Вранці середи євро торгується у вузькому діапазоні 1,1581-1,1601 долара. Готівковий євро вчора подешевшав ще на 12 копійок: вранці його продавали по 30,76-30,78 гривень, а ввечері - вже по 30,64-30,66 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,64-30,65 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Очікується зниження ціни готівкової євровалюти до 30,60 гривень, а можливо, навіть нижче.

Російський рубль у вівторок зміцнився до 72,28 рублів за долар на тлі зростання світових цін на нафту (так, ціна бареля популярної марки Brent вчора досягла 83 доларів). Вранці середи він торгується в діапазоні 72,28-72,52 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці після двох тижнів стабільного курсу подешевшав на 1 копійку, до 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подешевшати ще на 1-2 копійки, тому що швидкість зміцнення гривні обганяє швидкість зміцнення рубля в світі.