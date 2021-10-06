В Україні через потужний вітер оголосили штормове попередження

В Україні на 6 жовтня оголосили штормове попередження через потужний вітер. Негода очікується в багатьох західних та південно-східних областях України, повідомляє УНИАН.

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"6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с" , - йдеться у попередженні.

Як повідомляється, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

I ступінь - погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.