Проект держбюджету-2022 можуть змінити

У Міністерстві фінансів не виключають можливість перегляду макроекономічних показників, на підставі яких розраховувався проект держбюджету на 2022 рік. Уряд має таке право, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Будемо виходити з того, наскільки це вплине на бюджет. Якщо у нас буде вище ВВП, це відразу позначиться на доходах, але інфляція відіб'ється і на витратах. До макропрогнозу потрібно підходити ретельно і акуратно, зважуючи кожну цифру" , - підкреслив міністр.

Марченко вважає, що інфляційні показники, закладені в держбюджеті на наступний рік, - адекватні. У Мінфіні розраховують на спадний інфляційний тренд, який, як вважає міністр, буде до кінця цього року і продовжиться в наступному році.

Крім того, чиновник уточнив, що прогнози можуть змінитися з урахуванням нової реальності сировинних ринків і ситуації в США і Китаї.

"Це все впливає на наш експорт і імпорт. Але в цілому, якщо взяти інклюзивної нашу економіку, ми досить непогано себе показуємо в цьому році. Це поки не відбилося на показниках ВВП. Але сподіваюся, що в III-IV кварталі буде більш істотне зростання, бачимо для цього всі підстави " , - сказав Марченко.

Автор: Ростислав Шаправський