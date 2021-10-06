Johnson&Johnson подала офіційну заявку на бустерну дозу

Фармацевтична компанія Johnson&Johnson подала заявку американському регулятору з проханням дозволити застосування додаткової дози вакцини проти COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

«Компанія Johnson&Johnson оголошує, що подала документи в Управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів (FDA) щодо застосування додаткового щеплення вакциною власного виробництва проти COVID-19 особами віком від 18 років» ,- зазначається в заяві.

У компанії повідомили, що надали регулятору матеріали досліджень, які свідчать, що введення додаткової дози через 56 днів після основного щеплення забезпечує 94% захисту від симптоматичного COVID-19. Повний ефект досягається через 14 днів після ревакцинації.

Крім того, введення додаткової дози через пів року істотно збільшує рівень антитіл, підкреслюють у компанії. Так, через тиждень їх стає удев’ятеро більше, а через чотири тижні – у 12 разів. До того ж, за даними досліджень, повторна вакцина «зазвичай добре переносилася» пацієнтами.