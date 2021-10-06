General Motors втрачає лідерство на ринку США

Компанії Toyota вдалося випередити General Motors за обсягом проданих автомобілів в США за підсумками трьох кварталів 2021 року, повідомляє Autoconsulting.

За дев'ять місяців в країні реалізували 1,858 мільйона машин Toyota, а зростання щодо того ж періоду 2020 року склало 27,9 відсотка. Для американського ринку це сенсація, так як GM, який продав з січня по вересень 1,777 мільйона автомобілів (+0,1 відсоток), роками залишався незмінним лідером, а тепер ризикує завершити нинішній рік на другій сходинці, пропустивши вперед японську марку.

Причиною, через яку Toyota вдалося наростити продажі на тлі дефіциту напівпровідників, стало те, що у автовиробника є запаси ряду важливих комплектуючих, включаючи мікрочіпи. У 2011 році, після землетрусу в Японії, яке паралізувало роботу місцевих заводів марки, компанія прийняла рішення поповнити стратегічні запаси важливих комплектуючих, а тому виявилася найбільшою мірою підготовлена до чергової кризи.

General Motors в свою чергу відчуває гостру нестачу деталей. З заводів концерну сходять недоукомплектовані автомобілі, які звозять на імпровізовані «кладовища» до того моменту, поки не відновляться поставки мікрочіпів.

Одна з таких парковок була виявлена в Мічигані, де розташоване підприємство Flint Assembly: в поле звезли кілька сотень недозібраних пікапів Chevrolet Silverado і GMC Sierra, які обіцяють продати, як тільки на завод поставлять партію чіпів.

Саме пікапи довгі роки залишалися драйверами продажів GM в США. Бестселерами Toyota в свою чергу є кросовер Toyota RAV4 (за дев'ять місяців було продано 313 тисяч примірників) і седан Toyota Camry (257 тисяч штук).