Вибрати номерні знаки для авто можна в онлайн-режимі

Головний Сервісний центр МВС повідомив про відкриття доступу до бази даних вільних номерів. Тепер будь-хто може знайти та вибрати комбінацію яка найбільше сподобається, повідомляє 24 Канал.

На сайті ГСЦ МВС запрацював ще один сервіс “Наявність номерних знаків”. Він надає можливість дізнатися онлайн про усі доступні для закріплення номерні знаки в усіх сервісних центрах МВС та знайти серед них найкращий для свого автомобіля.

Усі можливі комбінації тепер є у вільному доступі на сайті opendata.hsc.gov.ua﻿. Можна вибрати будь-яку комбінацію. Деякі з них потребують додаткової плати. Максимальна вартість – 30 000 грн + ПДВ.

Раніше аналогічний сервіс дозволяв шукати номерні знаки лише з категорії “платних”, відтепер у вільному доступі є абсолютно всі наявні в сервісних центрах МВС номерні знаки.

Є два варіанти алгоритму пошуку вільного номерного знаку.

“Наявність в області” — обравши цей критерій пошуку, можна легко дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості та сервісних центрів МВС, де вони є на цей час.

Вказавши у полі “Пошук” номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.

“Числова комбінація” — за допомогою цього критерію можна легко знайти омріяну комбінацію цифр номерного знаку серед усіх сервісних центрів МВС та ЦНАПів.

Перелік наявних номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, тобто, після закріплення номерний знак не відображатиметься. У функціоналі номерні знаки не бронюються. Тому, збираючись до сервісного центру МВС, краще обирати декілька прийнятних варіантів комбінацій, наявних у ньому.