Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва, повідомляє посольство ФРН в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб ушанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року. Далі заплановано зустрічі з (президентом України - ред.) Володимиром Зеленським і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, а також відвідування Бабиного Яру" , - йдеться в повідомленні посольства Німеччини в Україні.

Як повідомлялося, в Києві відбуваються заходи у зв'язку з 80-ми роковинами масових убивств у Бабиному Яру.