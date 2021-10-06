Їжа, яку ніколи не слід класти на верхню полицю холодильника

Ключем до здорового харчування є вживання широкого спектра продуктів, включаючи фрукти, овочі, злаки, м'ясо і багато іншого. Але експерти кажуть, що ще один ключ до вашого хорошого здоров'я - це безпечний поділ цих продуктів, щоб вони не забруднювали один одного і не містили шкідливих бактерій, повідомляє WomanEL.

Як правильно зберігати м'ясо, Фото: pixabay.com

Є, наприклад, одна проста помилка при зберіганні продуктів, яка може призвести до поширення небезпечних бактерій і до серйозних захворювань харчового походження.

Ніколи не кладіть цю їжу на верхню полицю холодильника

Сире м'ясо - одна з найбільш частих причин забруднення харчових продуктів, тому експерти кажуть, що при зберіганні його в холодильнику слід виявляти особливу обережність.

Зберігайте фрукти і овочі подалі від сирого м'яса, птиці та морепродуктів, а не поруч з ними. З цих продуктів можуть капати соки, в яких можуть бути мікроби.

Шукаєте інші способи запобігти перехресне зараження

Завжди зберігайте м'ясо в оригінальній упаковці, поки не скористаєтеся ним. Подумайте про те, щоб обернути його в додатковий пластиковий пакет або використовуйте пластиковий контейнер, щоб запобігти витоку.

Що буде, якщо не зробити цього

Сире м'ясо, птиця і морепродукти можуть містити сальмонелу, кишкову паличку, лістерії, Clostridium Perfringens, Campylobacter та інші. За даними Johns Hopkins Medicine, вони можуть викликати виснажливі симптоми, включаючи спазми шлунку, лихоманку, нудоту і блювоту, діарею і багато іншого.

Якщо ви звикли зберігати їжу разом з цими продуктами в холодильнику, ви ризикуєте серйозним захворюванням харчового походження.