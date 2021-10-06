Акції Facebook подорожчали після недавнього обвалу

Акції американського техногіганту Facebook підскочили після недавнього обвалу через збої в роботі соцмережі. За підсумками торгів на Нью-Йоркській біржі цінні папери подорожчали більш ніж на 2 відсотки, повідомляє "Лента.ру".

До кінця торгової сесії у вівторок, 5 жовтня, вартість акцій компанії виросла на 6,73 долара (плюс 2,06 відсотка) і склала 332,96 долара за штуку. Зросли також і акції інших технологічних компаній. Наприклад, котирування Twitter виросли на 2,49 відсотка, Alphabet - на 1,77 відсотка, Amazon - на 0,98 відсотка, Apple - на 1,42 відсотка.

Індекс NASDAQ виріс до кінця торгової сесії на 178,35 пункту (плюс 1,25 відсотка) і склав 14 433,83 пункту, відігравши падіння напередодні. Зростання було і на фондових біржах: промисловий індекс Dow Jones набрав 311,75 пункту (плюс 0,92 відсотка), піднявшись до 34 314,67 пункту, індекс S&P 500 виріс на 45,26 пункту (плюс 1,05 відсотка) і виявився на позначці 4 345,72 пункту.

Збої в роботі месенджера WhatsApp, а також соціальних мереж Facebook і Instagram відбулися в понеділок, 4 жовтня. Слідом за цим масштабним збоєм користувачі повідомили про проблеми в роботі Twitter, Google і Amazon. Відновити роботу сервісів вдалося тільки через кілька годин. На тлі збоїв акції Facebook впали на п'ять відсотків, техногігант потягнув за собою американський ринок. На торгах 4 жовтня основні індекси впали: індекс S&P 500 опустився на 1,3 відсотка, Nasdaq 100 впав більш ніж на 2 відсотки, Dow Jones - майже на 1 відсоток, NYSE Composite - на 0,73 відсотка.