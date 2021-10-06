Названі продукти з високим вмістом вітаміну Е

Щоб заповнити недолік вітаміну Е в організмі, необхідно в раціон включити продукти з високим вмістом токоферолу. Про це повідомив лікар-ендокринолог Владислав Бондаренко, повідомляє Вечерняя Москва.

Як зауважив медик, рекомендованої добовою дозою вітаміну Е для дорослої людини вважаються 10-15 міліграмів продукту в день. Отримати його можна в чистому вигляді за допомогою капсул, які продаються в аптеці, або через харчові продукти.

Для цього регулярно потрібно вживати в їжу такі овочі, як картопля, морква, шпинат, буряк, гарбуз і капуста.

Багаті токоферолом і ягоди обліпихи, черешня, горобина, калина. Багато, за словами лікаря, його в плодах шипшини, нерафінованих рослинних маслах, а також в горіхах і пророслої пшениці, болгарському перці і насінні.

Експерт доповнив, що вживати продукт у вигляді препарату необхідно виключно за призначенням лікаря, передозування може викликати алергічну реакцію.