Мільярдер розповів, як Путін допомагав Януковичу стати президентом
Російський бізнесмен, колишній член Ради Федерації РФ, колишній близький друг президента РФ Володимира Путіна Сергій Пугачо заявив, що Путін витратив значні гроші на передвиборчу кампанію колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє Гордон.
"Це була досить кумедна історія... Він витратив величезні гроші на передвиборчу кампанію Януковича [2004 року]. Просто їх ось так само випльовували, з "Газпрому", звідти, звідси, політтехнологи... Гроші, звісно, роздерибанили.
Але питання не в цьому: його просто не обрав народ. Але для Путіна такого слова немає. Який народ? Питання – або гроші вкрали, або не доплатили. Щось пішло не так саме щодо цього", – зазначив Пугачов.