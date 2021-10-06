Ціна на газ в Європі оновила рекорд - $1600

Ціна ф'ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів досягла нового історичного максимуму, перевищивши 1600 доларів за тисячу кубів, повідомляє Вести.

Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE в середу, 6 жовтня.

В ході торгів вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах, буквально через кілька хвилин після відкриття сьогоднішніх торгів, перевищила рекордні 1400 доларів за тисячу кубометрів, показавши максимум в 1606 доларів.

Нагадаємо, 4 жовтня ціна газу на хабі TTF в Нідерландах різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки "Північного потоку - 2" після схвалення початку тестування трубопроводу Датським енергетичним агентством. Ціни ф'ючерсів на газ опускалися на 70 доларів - до 1124 доларів за тисячу кубометрів.