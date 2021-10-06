Дитяче Євробачення-2021: хто став фіналістом Нацвідбору

Національна громадська телерадіокомпанія України назвав імена 12 фіналістів, які вже в жовтні будуть боротися за право представляти нашу країну на "Дитячому Євробаченні-2021", повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Цього разу "Дитяче Євробачення-2021" відбудеться в Парижі в концерт-хол La Seine Musicale, розташованому на острові Іль-Сеген посеред річки Сена. З 118 охочих представляти Україну на міжнародному конкурсі журі обрало 12 фіналістів Нацвідбору.

Грищенко Арсеній

Усенко Олена / Ellen Usenko

Анжеліна Макфарлейн / RREALINA

Реброва Дар'я

Ткачук Марія

Зінченко Дарина

Морська Вероніка

Скварук Софія

Дорошенко Анастасія / Nana Do

Керівник Дарина

Петрук Єлизавета

Корнута Каріна

Хто представить Україну на "Дитячому Євробаченні-2021" стане відомо 23 жовтня. Зазначимо, поки Європейський мовний союз ще не прийняв остаточне рішення про формат проведення міжнародного конкурсу.