Туреччина продовжила вимогу щодо тестів і вакцинації для туристів

Влада Туреччини продовжили до кінця року вимогу щодо обов'язкового тестування або вакцинації іноземних туристів при в'їзді в країну, повідомляє Avianews.

Це відображено в спеціальному повідомленні для екіпажів літаків NOTAM A5457/21. Його виконання є обов'язковим для всіх авіакомпаній.

Перед вильотом до Туреччини у пасажира перевірять наявність сертифіката про повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останнього щеплення повинно пройти не менше 14 днів.

Якщо такого документа немає, мандрівник може пред'явити довідку про тестування на коронавірус методом ПЛР або на антиген.

C моменту здачі ПЛР-тесту до моменту в'їзду в Туреччину повинно пройти не більше 72 годин. Для антиген-тесту термін дії складає 48 годин. Не варто плутати тест на антиген і тест на антитіла. Для в'їзду до Туреччини дійсний тест на антиген.

Також Туреччина допускає пред'явлення довідки про одужання від COVID-19 замість тесту або сертифікату про вакцинацію.

Якщо не показати ці документи перед вильотом, персонал біля виходу на посадку може не пустити пасажира в літак.

Від цих вимог звільнені діти до настання 12 років (раніше до настання 6 років) і всі дорослі пасажири, які прямують транзитом через аеропорти Туреччини в треті країни і не перетинають кордон Туреччини.