Сирна паляничка на сніданок: ідеальний рецепт

Якщо ви любите ситно попоїсти зранку, але частенько перед роботою у вас обмаль часу на приготування, тоді швидкий й смачний рецепт омлету-рулету, який ми вам підготували сьогодні, точно оціните. А ще цей сніданок сміливо претендує стати вашим улюбленим, повідомляє 24 Канал.

Швидко, смачно, ситно, дієтично та бюджетно. Що ще можна вимагати від ідеального сніданку? Усе це поєдналося у рецепті сирної палянички від дієтолога Андрія Невського. Готується такий рулетик на звичайній сковорідці, а особливих кулінарних навичок не вимагає.

Сирна паляничка на сніданок

Інгредієнти:

яйце – 2 штуки;

сметана – 60 грамів;

твердий сир – 60 грамів;

борошно – 60 грамів;

зелень – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Сир натріть на грубій тертці і змішайте з яйцями. Тоді додайте сметану і борошно. Усе добре перемішайте. Викладіть тісто на сковороду, змащену олією, щоб сформувався млинець і посмажте його з двох сторін під кришкою на середньому вогні.

Смачного!