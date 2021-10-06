Болить голова на зміну погоди: як позбутися від болю назавжди

Вас іноді мучать головні болі на зміну погоди? Значить, є питання до судин. Вони слабкі, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповіла у своєму Instagram дієтолог Марина Сергєєва. Вона розповіла, що робити, щоб зміцнити судини.

Звичайно, почати треба з харчування. Виключити велику кількість цукру, від нього судини стають крихкими і ламкими. До речі, підвищення ЛПНЩ може сигналізувати про проблеми з судинами. Ліпіди низької щільності - це будівельний матеріал для судин. Якщо їх багато, то значить, є попит.

Трансжири - теж біч наших судин. Вони накопичуються, вбудовуються в мембрани клітин судин і не тільки. І далі все дуже погано.

Якщо жири, то якісні й корисні.

З добавок - натуральний вітамін С і, бажано, з біофлавоноїдами і в хорошому дозуванні. Курцям дозування вітаміну С потрібно підвищувати рази в 2.

І, звичайно, Омега-3. Це головний помічник нашим судинах. Саме 3, а не 6 і 9. Є добавки типу 3 в 1, де є всі три омеги 3,6,9. Будь ласка не ведіться на це. З омегою-6 і 9 у нас і так перебір.⠀

Що ще? Звичайно, тренування серцево-судинної системи. Тільки не треба з місця в кар'єр! Якщо вирішите зайнятися бігом, то в ідеалі - з тренером, з пульсометром і правильними кросівками. Тренуватися треба так, щоб не нашкодити здоров'ю.

Що безпечно, так це контрастний душ. Добре тренує наші судини і відмінно бадьорить. Тут ви точно не шкодите собі. Пробуйте, якщо ще не практикуєте. Заодно і стійкість до респіраторних захворювань сформуєте.

Тепер, якщо рука потягнеться до анальгетиків або спазмолітиків, відразу згадайте, що таблетка - це не лікування, це усунення симптому. Завдання - усунути причину і забути про головний біль назавжди.

Автор: Тетяна Турчанікова