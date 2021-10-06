У Європі назвали причину енергетичної кризи

Причиною енергетичної кризи в Європі стали несприятливі ринкові умови. Про це заявив заступник голови Єврокомісії (ЄК) Франс Тіммерманс після прибуття на засідання Ради ЄС з екології, повідомляє ТАСС.

За його словами, попит на енергоресурси в даний час виявився максимальним за 25 років.

Тіммерманс підкреслив, що високі ціни на газ не змусять ЄС відступити від виконання завдань щодо стримування глобального потепління. Тим часом біржова ціна на газ в Європі в черговий раз побила історичний рекорд. На торгах в середу, 6 жовтня, ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах переступила позначку в 1550 доларів за тисячу кубометрів, а потім досягла 1606 доларів.

Є кілька причин для зростання цін. По-перше, це пов'язано з низьким рівнем заповнювання сховищ через холодну зиму в минулому році і жаркого літа. Також вплив надають обмеження з боку основних постачальників (зокрема, «Газпром» не став бронювати додаткові потужності по транзиту газу через Україну) і великий попит на СПГ з боку Азії.

За прогнозами аналітиків Saxo Bank, ціни на газ знизяться, якщо до кінця року встигнуть запустити «Північний потік-2».