Україна виявилася першою в світі щодо володіння криптовалютою

Україна займає перший рядок у рейтингу країн світу щодо володіння криптовалютою. За підсумками 2020-го держава обійшла Сполучені Штати, Росію, Індію та інші країни, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчить дані Triple A.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

Україна; Росія; Венесуела; Кенія; США; ПАР; Нігерія; Колумбія; В'єтнам; Індія.

Цікаво, що за оцінками Triple A наразі криптовалютою володіють у країні понад 5,5 млн осіб – 12,7% всього населення України. При цьому криптоактиви в нашій державі все ще не легалізували.

Країну навіть називають "глобальним криптохабом".

"Україна займає перше місце в світі по прийняттю криптовалют. З липня 2019 року по червень 2020 року Україна відправила криптовалюти на суму $8,2 млрд і отримала $8 млрд", – пишуть в Triple A.

Хто володіє криптовалютою в світі?