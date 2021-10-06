Україна виявилася першою в світі щодо володіння криптовалютою

Україна виявилася першою в світі щодо володіння криптовалютою

Україна займає перший рядок у рейтингу країн світу щодо володіння криптовалютою. За підсумками 2020-го держава обійшла Сполучені Штати, Росію, Індію та інші країни, повідомляє Обозреватель.

Про це свідчить дані Triple A.

Повний рейтинг виглядає таким чином:

  1. Україна;
  2. Росія;
  3. Венесуела;
  4. Кенія;
  5. США;
  6. ПАР;
  7. Нігерія;
  8. Колумбія;
  9. В'єтнам;
  10. Індія.

Цікаво, що за оцінками Triple A наразі криптовалютою володіють у країні понад 5,5 млн осіб – 12,7% всього населення України. При цьому криптоактиви в нашій державі все ще не легалізували.

Країну навіть називають "глобальним криптохабом".

"Україна займає перше місце в світі по прийняттю криптовалют. З липня 2019 року по червень 2020 року Україна відправила криптовалюти на суму $8,2 млрд і отримала $8 млрд", – пишуть в Triple A.

Хто володіє криптовалютою в світі?

  • 79% чоловіків, 21% жінок;
  • 58% – молодше 34 років
  • 82% людей мають ступінь бакалавра і вище;
  • 36% мають річний дохід понад $100 тис.

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