Україна виявилася першою в світі щодо володіння криптовалютою
Україна займає перший рядок у рейтингу країн світу щодо володіння криптовалютою. За підсумками 2020-го держава обійшла Сполучені Штати, Росію, Індію та інші країни, повідомляє Обозреватель.
Про це свідчить дані Triple A.
Повний рейтинг виглядає таким чином:
- Україна;
- Росія;
- Венесуела;
- Кенія;
- США;
- ПАР;
- Нігерія;
- Колумбія;
- В'єтнам;
- Індія.
Цікаво, що за оцінками Triple A наразі криптовалютою володіють у країні понад 5,5 млн осіб – 12,7% всього населення України. При цьому криптоактиви в нашій державі все ще не легалізували.
Країну навіть називають "глобальним криптохабом".
"Україна займає перше місце в світі по прийняттю криптовалют. З липня 2019 року по червень 2020 року Україна відправила криптовалюти на суму $8,2 млрд і отримала $8 млрд", – пишуть в Triple A.
Хто володіє криптовалютою в світі?
- 79% чоловіків, 21% жінок;
- 58% – молодше 34 років
- 82% людей мають ступінь бакалавра і вище;
- 36% мають річний дохід понад $100 тис.