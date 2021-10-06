Названо перші 159 імен солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру

Перші 159 імен нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру 1941 року, оприлюднив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Протягом 80 років, попри велику кількість свідчень, зібраних після війни, злочинці так і не були засуджені.

"Меморіальний центр почав збір доказів і свідчень, які розкривають правду про страшну трагедію. І до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру випустив першу частину великого дослідження щодо тих, хто вбивав українських євреїв 29 і 30 вересня 1941 року. Тоді всього за два дні в Бабиному Яру розстріляли не менше 33 771 людину" , - йдеться в повідомленні.

Нова інформація, яку оприлюднив МЦГ "Бабин Яр", докладно описує біографії і свідоцтва командирів і рядових солдатів, які вбивали євреїв, жінок і дітей, молодих і літніх у Бабиному Яру.

"Не дивлячись на визнання, докази і свідчення, які були надані ще в 1960-х роках деякими нацистськими солдатами, які скоїли вбивства, лише невелику частину з причетних судили за їх страшні злочини. Щоб встановити кожного, хто був причетний або брав безпосередню участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Меморіальний центр Голокосту створив наукову робочу групу" , - відзначають в МЦГ.

Там уточнюють, що учасники вказаної групи встановили не тільки факт, що сотні німецьких солдатів, поліцейських особового складу СС були причетні до розстрілів у Бабиному Яру, а й відкрили світові імена перших 159 нацистів, які брали участь у вбивстві.

"Це були люди з усієї Німеччини та інших країн, які перебували під нацистським контролем. Їм було від 20 до 60 років. Деякі були освіченими, інші - ні. Серед них були інженери і вчителі, водії та продавці. Деякі були одружені. Переважна більшість після війни повернулася до нормального життя" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість солдатів, які вчинили розправу, дали свідчення в суді і були визнані невинними, за винятком небагатьох командирів і рядових.

Голова Академічної ради МЦГ "Бабин Яр" отець Патрік Дебуа послався на протокол показань німецького вбивці: з ранку до п'ятої вечора тривали розстріли, в яких вбивали тисячі за тисячами, а звідти солдат везли на гуляння, де їм давали алкоголь і приводили жінок.

Дебуа зазначив, що один з убивць, описаний в показаннях, під час досліджень розповів, як після розстрілів підрозділ відправляли в курортне місто, щоб "відновитися", перш ніж вони поверталися на фронт.

Патрік Дебуа додав, що дослідження Меморіального центру є сигналом:

"Якщо ви сьогодні будете брати участь у геноциді або масових злочинах проти людства, ви будете нести відповідальність".

З повним списком нацистських солдатів, причетних до розстрілів у Бабиному Яру, а також з доказами їх провини можна ознайомитися за адресою.