Google примусово включить двухфакторную аутентифікацію

У травні цього року компанія Google оголосила про намір використовувати двухфакторную аутентифікацію (за допомогою пароля і SMS-повідомлення з кодом) для захисту користувальницьких акаунтів. Тепер же розробники оголосили, що до кінця року ця функція буде за замовчуванням активована для 150 млн користувачів сервісів компанії, повідомляє 3Dnews.

У 2018 році Google заявила, що тільки 10% активних акаунтів задіють двухфакторную аутентифікацію. З тих пір компанія прикладала певні зусилля, щоб підштовхнути людей до використання цієї функції.

Згідно з наявними даними, разом з мільйонами користувачів Google на двухфакторную аутентифікацію до кінця року будуть переведені більш 2 млн авторів контенту на YouTube. У повідомленні наголошується, що користувачі також зможуть використовувати для авторизації апаратні ключі безпеки, яких тільки Google щорічно випускає понад 10 тис. Примірників.

Диспетчер паролів є ще одним надійним інструментом забезпечення безпеки облікових записів. Згідно з наявними даними, Google щодня перевіряє понад 1 млрд паролів за допомогою вбудованого в браузер Chrome диспетчера паролів, які також інтегрований в платформу Android і додаток Google. Диспетчер паролів компанії також доступний і на пристроях з iOS, де Chrome може використовуватися для автоматичного заповнення полів авторизації в різних додатках.

Незабаром розробники додадуть можливість генерації надійних паролів для інших додатків, а також функцію перегляду списку збережених паролів в меню програми Google.