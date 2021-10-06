Windows 11 викликала неоднозначну оцінку серед експертів

На цьому тижні Microsoft випустила першу стабільну версію своєї нової програмної платформи Windows 11. Це означає, що власникам сумісних комп'ютерів незабаром буде запропоновано оновити операційну систему, але чи варто це робити, адже розробники відклали запуск ключових функцій, та й загальний стан платформи не розташовує до негайної установки, повідомляє 3Dnews.

Як правило, питання установки функціональних оновлень і виправлень безпеки не викликає ускладнень у користувачів, оскільки такі патчі приносять з собою нововведення і роблять платформу стабільніше. У випадку з Windows 10 відмовитися від установки обов'язкових оновлень ще й не так просто, але Windows 11 поширюється за іншим принципом. Microsoft дає користувачам більше часу, обіцяючи продовжити підтримку Windows 10 до 2025 року. Це означає, що у користувачів Windows 10 буде ще кілька років, перш ніж ОС перестане отримувати нові функції і важливі оновлення.

Зображення: Mark Hachman / IDG

На користь того, щоб почекати з установкою Windows 11 і продовжити використання Windows 10 говорять кілька фактів. Перш за все слід зазначити оновлений призначений для користувача інтерфейс. У Windows 11 присутні ті ж провідник, панель завдань, меню «Пуск» і інші елементи, але в них задіяні нові мітки, значки та засоби навігації. Користувачеві буде важко працювати з тією ж ефективністю, як в Windows 10, поки він не освоїть всі тонкощі і нюанси нової ОС. Це також має значення при використанні інших звичних інструментів, таких як провідник. Навіть для виконання простих завдань на зразок перейменування файлів або переміщення по каталогам належить використовувати відповідні значки, для запам'ятовування яких доведеться витратити час.

Ще одне питання стосується функціональності Windows 11. Без сумніву, ОС можна використовувати в її нинішньому вигляді, але в процесі взаємодії з нею доведеться регулярно стикатися з незначними, але дратівливими проблемами. Наприклад, панель задач і меню «Пуск» стали менш функціональними в порівнянні з їх аналогами в Windows 10. При цьому панель завдань динамічно центрируется, через що в міру відкриття додатків меню «Пуск» буде зрушуватися вліво. Його користувачі не можуть змінити розмір або перемістити панель задач. Підтримується закріплення додатків на панелі завдань, але в меню «Пуск» вони відображаються в розділі «Всі додатки», звідки їх вже можна перетягнути на основній сторінці меню «Пуск». І таких дрібниць може набратися достатньо, щоб перешкоджати плідній роботі з ОС.

Зображення: Mark Hachman / IDG

У плані нових функцій теж не все однозначно. Наприклад, інструмент DirectStorage може бути одним з головних переваг Window 11 для геймерів, а можливість запуску Android-додатків прямо на робочому столі напевно зацікавить ще більшу аудиторію. Однак обидві ці функції не будуть доступні в першій версії Windows 11, поширення якої почалося на цьому тижні.

Також важливо розуміти, що нова ОС містить новий код, а це може означати появу різного роду збоїв в процесі взаємодії з платформою. З великою часткою впевненості можна припустити, що користувачі Windows 11 виявлять чимало багів, які стануть не найприємнішим сюрпризом.

При цьому відмова від установки Windows 11 в даний час не означатиме відмови від оновлень. Windows 10 продовжить підтримуватися протягом декількох років, а Microsoft продовжить роботу над Windows 11. У якийсь час настане переломний момент, користувачам стануть доступні ключові функції, і в цілому платформа стане більш стабільною. Очевидно, що після цього Microsoft буде докладати більше зусиль, щоб підштовхнути користувачів до переходу на Windows 11. Однак до настання цього моменту для багатьох користувачів більш правильним рішенням може стати відмова від оновлення.