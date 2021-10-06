Ф'юрі запропонував Ентоні Джошуа свої тренерські послуги
Володар пояса WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі запропонував Ентоні Джошуа свої тренерські послуги, повідомляє УНИАН.
33-річний британець вважає, що якби він готував Джошуа до бою з Олександром Усиком, то українець не переміг би. Про це Ф'юрі заявив у своєму інтерв'ю для FOX Sports Australia.
"Я переконаний, що якби я тренував Джошуа на бій з Усиком, то він би однозначно переміг. Я офіційно пропоную йому свої послуги - підготувати до реваншу. Я гарантую, що він переможе, якщо я буду готувати його до реваншу. Я змушу його битися так, як це належить великому бійцю".
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- У серпні цього року Ф'юрі та Джошуа планували провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, проте суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій проти Вайлдера.
- Таким чином, Джошуа вийшов у ринг проти обов'язкового претендента Усика і програв одноголосним рішенням суддів. Українець забрав собі пояси за версіями IBF, WBO, WBA і IBO. Крім того, Усик відстрочив можливу зустріч Ф'юрі та Джошуа в рингу.
- Тепер Усик і Джошуа проведуть реванш.
- Водночас чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі проведе третій бій з Деонтеєм Вайлдером. Він відбудеться 9 жовтня.