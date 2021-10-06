Володар пояса WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі запропонував Ентоні Джошуа свої тренерські послуги, повідомляє УНИАН.

33-річний британець вважає, що якби він готував Джошуа до бою з Олександром Усиком, то українець не переміг би. Про це Ф'юрі заявив у своєму інтерв'ю для FOX Sports Australia.

"Я переконаний, що якби я тренував Джошуа на бій з Усиком, то він би однозначно переміг. Я офіційно пропоную йому свої послуги - підготувати до реваншу. Я гарантую, що він переможе, якщо я буду готувати його до реваншу. Я змушу його битися так, як це належить великому бійцю".

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