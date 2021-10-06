Затримання Саакашвілі: прем'єр Грузії виступив з відкритим листом

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі опублікував відкритий лист у зв’язку із затриманням колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, повідомляє Новое время.

У ньому грузинський прем'єр обговорює цілі, з якими Саакашвілі прибув до Грузії.

«Версії можуть бути різні. Деякі вважають, що його здолали жадоба влади, егоїзм і заздрість до інших лідерів Національного руху і він свідомо сів у в’язницю, щоб опинитися в центрі уваги. Деякі думають, що він повернувся з наміром повалити владу, в успіху чого він був глибоко переконаний» , — пише Гарібашвілі.

Він називає версію про те, що Саакашвілі заздалегідь планував приїхати і сісти у в’язницю, «нелогічною», оскільки у цьому випадку він би в'їхав у країну легально і сів у в’язницю.

«Отже, найбільш логічна версія полягає в тому, що Саакашвілі прибув до Грузії не з наміром потрапити до в’язниці, а з великою надією на державний переворот» , — написав Гарібашвілі.

За словами прем'єр-міністра, Національний рух і Саакашвілі «не врахували, що сьогодні в Грузії працюють державні інститути».