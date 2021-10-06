Затримання Саакашвілі: прем'єр Грузії виступив з відкритим листом
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі опублікував відкритий лист у зв’язку із затриманням колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі, повідомляє Новое время.
У ньому грузинський прем'єр обговорює цілі, з якими Саакашвілі прибув до Грузії.
«Версії можуть бути різні. Деякі вважають, що його здолали жадоба влади, егоїзм і заздрість до інших лідерів Національного руху і він свідомо сів у в’язницю, щоб опинитися в центрі уваги. Деякі думають, що він повернувся з наміром повалити владу, в успіху чого він був глибоко переконаний», — пише Гарібашвілі.
Він називає версію про те, що Саакашвілі заздалегідь планував приїхати і сісти у в’язницю, «нелогічною», оскільки у цьому випадку він би в'їхав у країну легально і сів у в’язницю.
«Отже, найбільш логічна версія полягає в тому, що Саакашвілі прибув до Грузії не з наміром потрапити до в’язниці, а з великою надією на державний переворот», — написав Гарібашвілі.
За словами прем'єр-міністра, Національний рух і Саакашвілі
«не врахували, що сьогодні в Грузії працюють державні інститути».
«Саакашвілі спланував свій приїзд до Грузії і державний переворот з точно таким же „успіхом“, яким він „успішно“ керував країною свого часу. Те ж саме і з його командою, Національним рухом… Вони думали, що легко зможуть здійснити задумане. Однак навіть у цьому випадку вони стали жертвами власної брехні…Все це пояснює радикальну зміну психічного стану Саакашвілі до і після ув’язнення — він увійшов до в’язниці з посмішкою, а тепер його нічого не турбує, крім як вибратися з в’язниці», — додав Гарібашвілі.