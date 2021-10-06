ВСУ провели навчання екіпажів "Точки-У"

У Херсонській області відбулися навчання екіпажів тактичних ракетних комплексів "Точка-У" з нанесення умовних ракетних ударів, повідомляє Кореспондент.

Підрозділи здійснили марш, зайняли вогневі позиції і відпрацювали точне наведення на цілі.

За словами командувача Об'єднаним штабом ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки "ТРК Точка-У" продемонстрували вмілі дії з підготовки даних для ракетної стрільби, перекладу комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракет на пускову установку.

Крім того, бойові розрахунки відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також дії з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.