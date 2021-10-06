Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію

Бізнес і громадяни не готові зрозуміти і нести додаткове навантаження пенсійної реформи. Введення накопичувальної пенсії планується за рахунок частини податків громадян, які надходять до бюджету, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Зараз йдеться, що це 1% від ЄСВ і 1% дасть держава у вигляді прямої програми" , - повідомив він.

За його словами, надалі громадяни зможуть додавати на накопичувальну пенсію зі своїх грошей.

"Умовно кажучи, коли у мене буде рахунок, Я бачу, що у мене на нього потрапило 1% від ЄСВ і 1% від держави, і я зможу додати сам. Я отримаю ще якусь мотивацію, буду розуміти, що ця система почала працювати" , - повідомив Марченко.

При цьому він заявив, що конкретні параметри пенсійної реформи зараз дискутуються.

"Питання в тому, як це спланувати, щоб це можна було впровадити з 2023 або 2024 року. Тут я намагаюся знайти механізми, дискутую і з Мариною Лазебною (міністр соцполітики, - ред.), І з Галиною Третьяковою (голова соцкомітету Ради, - ред.), і в цілому з ринком" , - сказав Марченко.

Міністр фінансів розповів, що солідарна пенсія залишиться в такому вигляді, в якому є.

"Але запитайте у нинішніх пенсіонерів, крім окремих категорій, хто задоволений своєю пенсією. Ніхто" , - додав він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на початок пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Мінфін розробляє документи і шукає способи запуску.

Автор: Ростислав Шаправський