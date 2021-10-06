Символіка чемпіонату Європи-2024 викликала гнів у РФ

Вчора ввечері УЄФА провів презентацію символіки чемпіонату Європи-2024. На карті континенту Україна була зображена з Кримом, як і визнається в цивілізованому світі. Однак це викликало негативну реакцію в Росії, повідомляє Обозреватель.

Депутат Держдуми Дмитро Свищев накинувся на функціонерів УЄФА. Його слова наводить видання "Спорт-Експрес".

У Росії образилися на карту України з Кримом на презентації Євро-2024: "Не знають географію"

"УЄФА десь проявляє жорсткість і наполегливість, а десь безвольність і нерішучість. У даній ситуації, може, через незнання. Можливо, не знають географію люди. Вже з 2014 року Крим є частиною Росії. Або це неповага до жителів Криму і громадянам Росії. Чи не чують і не бачать їх" , – сказав Свищев, який обіймає посаду президента Федерації керлінгу РФ.

Також він пообіцяв, що російські дипломатичні відомства відреагують "на дану неповагу". Втім, позиція європейських чиновників і переважної більшості держав планети відома: Крим – це частина України.