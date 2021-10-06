Рада може призначити нового спікера 8 жовтня - Арахамія

Верховна Рада України може розглянути питання призначення нового спікера парламенту 8 жовтня. "Слуги народу" планують визначитися з кандидатурою на засіданні фракції завтра, після голосування за відставку чинного голови Ради Дмитра Разумкова, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"У п'ятницю буде напевно. Нам потрібно провести фракцію і визначити обидві кандидатури (на спікера і першого віцеспікера, - ред.) і потім ми будемо голосувати" , - сказав Арахамія, зазначивши, що очікує, що відставку чинного спікера Дмитра Разумкова підтримають 240 нардепів.

За словами Арахамії, перший віцеспікер Руслан Стефанчук в "шорт-листі", але є й інші кандидати на посаду спікера.

"Найімовірніше, в четвер після прийняття (відставки Разумкова, - ред.) буде засідання фракції, а потім у п'ятницю буде відповідне голосування" , - повідомив він, зазначивши, що президента Володимира Зеленського на фракції не буде.

Автор: Ілона Свиридова