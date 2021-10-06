Соліст групи "Иванушки International" Кирило Туриченко одружується

Соліст групи "Иванушки International" Кирило Туриченко зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Дарині Тарасовій, повідомляє УНИАН.

Співак виконав зворушливу пісню, а акомпанував йому композитор-віртуоз Євген Хмара. Потім Кирило встав на одне коліно і вручив дівчині обручку, на що вона відповіла "так".

"І я вважаю це прекрасним закінченням нашого весілля: початок нової історії, нескінченний ланцюжок" , - написала блогерка Марія Солодар.

Про Дарину мало що відомо. Вона вже була заміжня і виховує сина. Працює не у сфері шоу-бізнесу.