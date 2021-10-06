Ціна газу в Європі перевищила $1900

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 6 жовтня різко зросла до нового історичного рекорду, перевищивши спочатку $1500, а потім і $1900 за 1 тис. куб. м, свідчать дані біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах о 11:28 виросла до позначки $1 936 за 1 тис. куб. м, або 161,5 євро за МВт*год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт*год).

Вартість газу в Європі зростає незважаючи на новини про те, що почалися випробування першої нитки газопроводу "Північний потік - 2".

Запаси газу в європейських сховищах на кінець вересня 2021 року залишаються на мінімальному за багато років рівні.