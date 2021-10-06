Ані Лорак вразила знімком у басейні

Зірка продемонструвала ідеальну фігуру і розкішний сніданок на тлі дубайських хмарочосів, повідомляє Корреспондент.

Співачка Ані Лорак відправилася на відпочинок в Дубай і похвалилася ефектним фото в купальнику.

На знімку виконавиця постала в білому бікіні, яке підкреслило її струнку фігуру. Вона позувала в басейні, а поруч з нею у воді стояв піднос зі сніданком.

"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку" , - підписала знімок Ані.