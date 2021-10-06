Акції Газпрому обвалились

Акції «Газпрому» впали на 4 відсотки через годину після встановлення історичного рекорду, повідомляє "Лента.ру".

Спочатку в ході торгів на Московській біржі 6 жовтня цінні папери російський компанії оновили максимум. В 10:02 вони виросли до $5,48 за штуку. О 10:55 акції почали знижуватися і на мінімумі о 11:06 впали до $5,26. На 11:35 вони торгувалися по $5,35.

На тлі зниження вартості акцій російських компаній індекс Мосбіржі опустився до рівня відкриття торгів (4226,08 пункту, плюс 0,05 відсотка), індекс РТС пішов в мінус на 0,28 відсотка (1835,01 пункту).