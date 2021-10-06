Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади

На неординарний вчинок пішов олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк. Український борець класичного стилю, депутат Верховної Ради України від фракції "Слуга народу" оголосив про те, що продає свою золоту медаль, повідомляє Обозреватель.

У середу, 6 жовтня, на своїй сторінці в Instagram 30-річний спортсмен написав, що хоче допомогти хворим дітям. Заради цього він виставляє на аукціон нагороду, а виручені кошти підуть на благодійність.

Жан Беленюк з медаллю Токіо-2020. Джерело: Instagram спортсмена

Жан зауважив, що готовий розлучитися зі своєю медаллю.

"Друзі, хочу зробити добру справу! Багато хто вже зробив фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо :) Вона - честь і гордість нашої країни... Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!" – повідомив Беленюк .

Він попросив поділитися своєю думкою шанувальників і запитав у них, чи підтримують його рішення. У коментарях до посту відразу ж оцінили добрий вчинок Жана, але стали писати, що нагороду продавати не варто: є інші способи зібрати гроші на благородні цілі.

Жан Беленюк.

Нагадаємо, на літніх Олімпійських іграх-2020 збірна України завоювала 19 медалей, але успіх борця виявився єдиним "золотим".