Хронічний незрозумілий кашель: діагностика та лікування

Зі скаргами на кашель на прийом до лікаря звертається кожен 7-ий пацієнт, і при всій простоті ситуації, пошук причин хронічного кашлю іноді буває дуже складний, повідомляє Доктор Петрик.

Перше питання, яке необхідно з'ясувати доктору, чи є кашель гострим або хронічним. Це залежить від тривалості існування симптомів: гострий кашель триває не більше 3-х тижнів, підгострий до 2-х місяців, про хронічному кашлі кажуть, коли симптоми турбують понад 8 тижнів. Далі відео про причини і лікуванні хронічного незрозумілого кашлю. Чіткий алгоритм дій.